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السلطات الأفغانية تفرض حظر تجول ليلياً للحد من تصاعد العنف

السلطات الأفغانية تفرض حظر تجول ليلياً للحد من تصاعد العنف

دولي

السلطات الأفغانية تفرض حظر تجول ليلياً للحد من تصاعد العنف

السلطات الأفغانية تفرض حظر تجول ليلياً للحد من تصاعد العنف
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=1007102
المناطق - وكالات

فرضت السلطات الأفغانية اليوم حظر تجول ليلياً في 31 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 34 للحد من العنف المتصاعد في الأشهر الأخيرة.
وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان أن الحظر يهدف للحد من العنف ومن تحركات طالبان، وأنه تم فرض حظر التجول الليلي في 31 ولاية باستثناء كابُل وبانشير وننكرهار.
وأوضح البيان أن حظر التجول يسري بين العاشرة مساء والرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17,30 و23,30 ت غ).

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