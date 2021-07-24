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نائب أمير مكة المكرمة: نجاح الحج في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم يعكس قدرة المملكة على التعامل مع كل التغيرات بحرفية واقتدار

نائب أمير مكة المكرمة: نجاح الحج في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم يعكس قدرة المملكة على التعامل مع كل التغيرات بحرفية واقتدار

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نائب أمير مكة المكرمة: نجاح الحج في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم يعكس قدرة المملكة على التعامل مع كل التغيرات بحرفية واقتدار

نائب أمير مكة المكرمة: نجاح الحج في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم يعكس قدرة المملكة على التعامل مع كل التغيرات بحرفية واقتدار
http://almnatiq.net/?p=1007109
المناطق - مكة المكرمة

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله – بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هــ.
وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن هذا النجاح يأتي بفضل الله ثم بتوجيهاته ومتابعته المباشرة – يحفظه الله – لكل ما من شأنه التسهيل على ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، ليؤدوا ركن الإسلام الخامس في راحةٍ وأمنٍ واطمئنان.
وسأل سموه الله أن يجعل ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان أعماله وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية وقد تخطت جائحة كورونا وأن يتم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الحكيمة.
كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة والتبريكات لولي العهد الأمين مؤكداً أن نجاح حج هذا العام 1442هـ، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اجمع ممثلة في جائحة كورونا يعكس قدرة هذه البلاد على التعامل مع كل التغيرات بحرفية واقتدار وماتسخير التقنية لخدمة الحجيج إلا دليل واضح على ماتتمتع به المملكة من قدرات وإمكانيات عظيمة.
و
سأل سموه الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين يحفظهما الله .

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