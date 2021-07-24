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رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام

رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1007126
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رفع معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
وأكد معاليه أن هذا النجاح المشرف تحقق بعون من الله تعالى أولا، ثم بما قدمته قيادتنا الرشيدة من جهود جبارة ورعاية خاصة وإشراف دقيق وخطط متقنة ومدروسة، ومتابعة مستمرة من المسؤولين وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية، وتوفير كل ما يحتاجه ضيوف الرحمن لراحتهم ومساعدتهم على تأدية مناسك حجهم بيسر واطمئنان.

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