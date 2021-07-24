ولي العهد يعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.