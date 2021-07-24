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خادم الحرمين الشريفين يعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا

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خادم الحرمين الشريفين يعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا

خادم الحرمين الشريفين يعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا
http://almnatiq.net/?p=1007133
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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