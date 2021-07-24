رئيس الجامعة الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح الحج

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رفع سمو رئيس الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان باسمه وباسم منسوبي الجامعة الإسلامية كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، مؤكداً حرصهم ـ أيدهم الله ـ على توفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم ومراعاة أعلى معايير السلامة لحمايتهم من الأوبئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن موسم حج هذا العام كان موسما استثنائيا ناجحا بكل المقاييس ، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قيادتنا وشعبنا وأمتنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة بموفور الصحة والسلامة والأمن والإيمان ، وعلى وطننا العزيز بمزيد من العز والتمكين في ظل قيادته الرشيدة.

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