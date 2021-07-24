ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الانهيارات الأرضية.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الانهيارات الأرضية التي حدثت غرب بلدكم جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين “.