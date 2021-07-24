احدث الأخبار

هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية
أبرز المواد
 رئيس الجامعة الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح الحج
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا
أبرز المواد
 رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ المرحلة الأولى لممشى “البهجة” بالدمام
أبرز المواد
 4 مشاركات سعودية غداً في طوكيو 2020 .. رضا لربع نهائي التجديف .. والقدم يسعى لتجاوز الألمان
أبرز المواد
 أمير نجران: تسجيل (حمى) في اليونسكو انعكاس لاهتمام القيادة بإبراز حضارة بلادنا وتراثها
منطقة نجران
 نائب أمير مكة المكرمة: نجاح الحج في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم يعكس قدرة المملكة على التعامل مع كل التغيرات بحرفية واقتدار
منطقة مكة المكرمة
هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث

هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث

أبرز المواد
ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

أبرز المواد
رئيس الجامعة الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح الحج

رئيس الجامعة الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح الحج

أبرز المواد

هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث

هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث
http://almnatiq.net/?p=1007145
المناطق_مكة

أظهرت صور حصلت عليها “سبق” من داخل صحن الطواف بالمسجد الحرام؛ الدقة في تنظيم الحشود البشرية التي تبذله القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة؛ في سبيل راحة ضيوف الرحمن غير المتعجلين، خلال أدائهم طواف الوداع، اليوم الجمعة، بعد قضائهم ليلة الثالث عشر في مشعر منى.

وتبذل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة جهودًا مضنية في عملية تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام وبتنسيق متناغم مع الجهات العاملة بالحرم المكي الشريف؛ مما ساهم في نجاح خطة أداء طواف الوداع خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها المملكة في سبيل العناية والرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم سالمين غانمين.


وقد أظهرت الصور عددًا من ضيوف الرحمن وهم يؤدون طواف الوداع في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، بعد أن كتب الله لهم أداء فريضة الحج لهذا العام؛ في المقابل عكست الصور الدور الكبير الذي قدمته القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وفق الخطط المعدة من ذي قبل، والجاهزية التامة في سبيل أداء الحجيج طواف الوداع واستكمال نسكهم بكل يسر وسهولة.

روابط ذات صلة

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية
رئيس الجامعة الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح الحج

رئيس الجامعة الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح الحج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*