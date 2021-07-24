“1400” جمعية ومؤسسة أهلية في منطقة الرياض تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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كشفت اخر الإحصائيات الصادرة عن ادارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ان اعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة في منطقة الرياض بلغت 1400 مؤسسة وجمعية منها 39 قيد التأسيس .

و تتولى ادارة تنمية المجتمع بالفرع من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها مهام متابعة طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة لهذه الجهات، وتجديدها، والرفع بالتوصيات حيالها، وتنفيذ الزيارات التتبعية، وتقييم وتدوين الملاحظات، ومعالجة الشكاوى الواردة إنْ وُجدت، إضافة إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمراكز التنمية واعتمادطلبات تأسيس وحدات التطوع، والمساهمة في عقد الشراكات تحت إشراف الإدارة المعنية بالوكالة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان جميع هذه الجمعيات والمؤسسات تعمل على تلمس احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التواصل بمؤسساته الخاصة والعامة ونشر ثقافة التطوع من خلال تخطيط برامج الإصلاح اللازمة والمساهمة في تنفيذها.