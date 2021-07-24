احدث الأخبار

“التحالف”: تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 أمطار على منطقة جازان
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه
أبرز المواد
 أمير منطقة جــازان يعفي رئيس مركز الفطيحة الحالي ويكلف البقمي رئيسا للمركز
أبرز المواد
 “1400” جمعية ومؤسسة أهلية في منطقة الرياض تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 هكذا ساهمت القوات الخاصة لأمن الحج في نجاح طواف الوداع.. الصور تتحدث
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية
أبرز المواد
 رئيس الجامعة الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح الحج
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا
أبرز المواد
“التحالف”: تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

“التحالف”: تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

أبرز المواد
أمطار على منطقة جازان

أمطار على منطقة جازان

أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه

أبرز المواد

أمير منطقة جــازان يعفي رئيس مركز الفطيحة الحالي ويكلف البقمي رئيسا للمركز

أمير منطقة جــازان يعفي رئيس مركز الفطيحة الحالي ويكلف البقمي رئيسا للمركز
http://almnatiq.net/?p=1007154
المناطق_فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بما يلي :
– إعفاء رئيس مركز الفطيحة عبدالمنعم بن الحسين الحازمي من منصبه الحالي .
-تكليف الموظف فهد بن سعد البقمي رئيسا لمركز الفطيحة.
ويأتي ذلك بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتحقيق المصلحة العامة ، وعبر رئيس مركز الفطيحة المكلف فهد البقمي عن شكره وتقديره لهذه الثقة ، سائلًا الله عزوجل ان يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

“التحالف”: تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

“التحالف”: تدمير 3 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
أمطار على منطقة جازان

أمطار على منطقة جازان
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*