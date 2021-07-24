أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بما يلي :
– إعفاء رئيس مركز الفطيحة عبدالمنعم بن الحسين الحازمي من منصبه الحالي .
-تكليف الموظف فهد بن سعد البقمي رئيسا لمركز الفطيحة.
ويأتي ذلك بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتحقيق المصلحة العامة ، وعبر رئيس مركز الفطيحة المكلف فهد البقمي عن شكره وتقديره لهذه الثقة ، سائلًا الله عزوجل ان يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
أمير منطقة جــازان يعفي رئيس مركز الفطيحة الحالي ويكلف البقمي رئيسا للمركز
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بما يلي :
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