أمير منطقة جــازان يعفي رئيس مركز الفطيحة الحالي ويكلف البقمي رئيسا للمركز

المناطق_فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بما يلي :

– إعفاء رئيس مركز الفطيحة عبدالمنعم بن الحسين الحازمي من منصبه الحالي .

-تكليف الموظف فهد بن سعد البقمي رئيسا لمركز الفطيحة.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتحقيق المصلحة العامة ، وعبر رئيس مركز الفطيحة المكلف فهد البقمي عن شكره وتقديره لهذه الثقة ، سائلًا الله عزوجل ان يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.