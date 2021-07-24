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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1007157
المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها وعددا من منتزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

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