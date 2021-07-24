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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه
http://almnatiq.net/?p=1007158
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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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