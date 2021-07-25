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أمانة الرياض: 83 ألف أضحية استقبلتها مسالخ العاصمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أمانة الرياض: 83 ألف أضحية استقبلتها مسالخ العاصمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد

أمانة الرياض: 83 ألف أضحية استقبلتها مسالخ العاصمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أمانة الرياض: 83 ألف أضحية استقبلتها مسالخ العاصمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1007174
المناطق_واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن إجمالي أعداد المذبوحات في مسالخ العاصمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ بلغ 83,811 أضحية، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة قدرها 2 % مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت الأمانة إلى أن المسلخ الآلي تصدّر بعدد 25,703 أضاحٍ، وتلاه مسلخ العزيزية الذي استقبل 14,692 أضحية، وحل ثالثًا مسلخ غرب الرياض باستقباله 11,498 أضحية، ورابعًا مسلخ السعادة بإجمالي مذبوحات بلغت 7,541 أضحية، وفي المرتبة الخامسة المطابخ المصرح لها بالذبح بعدد 6,962 أضحية، وسادسًا المسالخ المتنقلة بمذبوحات تبلغ 6,078 أضحية، ثم مسلخ المونسية بـ5,633 أضحية، وتلاه مسلخ المروة بإجمالي بلغ 3,024 أضحية، وأخيرًا مسلخ الشمال بنحو 2,680 أضحية.
وأوضحت أمانة الرياض أن الفحص الطبي للأضاحي أسفر عن إتلاف جزئي لقرابة 4,546 أضحية، في حين شمل الإتلاف الكلي 135 أضحية، وذلك في إطار اهتمام الأمانة بسلامة الأضاحي، وتخصيص أطباء بيطريين في جميع المسالخ لتولي أعمال التحقق من ملاءمة الأضحية للاستهلاك، والتخلص من أي أجزاء تظهر عليها مؤشرات للأمراض المنتشرة بين المواشي.
وبيّنت أن متوسط وقت الخدمة للذبيحة بلغ 19 دقيقة، في حيّن بلغت نسبة رضا المستفيدين عن أداء المسالخ خلال أيام العيد 87 بالمائة، وباشرت فرق الطوارئ 56 بلاغًا خلال البرنامج الموسمي لعيد الأضحى المبارك.
وكانت أمانة منطقة الرياض قد هيأت 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في مختلف أنحاء العاصمة، ووفرت 9 مسالخ متنقلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكّان خلال أيام العيد، وبهدف تيسير وصولهم إلى تلك المواقع، إضافة إلى تجهيزها لغرفة عمليّات تتابع عبر تقنية البث المباشر المسالخ في المدينة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على سلامة السكّان.

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