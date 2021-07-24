فعالية “زُهى الطائف” تجذب زوار “صيف السعودية” بسحر الطبيعة ووفرة المنتجات والعروض المتنوعة والألوان الفنية

المناطق_واس

تستقبل عروس المصائف مدينة الطائف، إحدى وجهات برنامج “صيف السعودية” الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، تحت شعار “صيفنا على جوك”، الزوار والسياح من العائلات والأفراد القادمين من مختلف مناطق ومدن المملكة، للتفاعل مع الطبيعة الساحرة من خلال فعالية “زُهى الطائف” التي تستمر حتى 21 من شهر سبتمبر المقبل.

وتُسلط فعالية “زُهى الطائف”، المُقامة في حديقة الفيصلية في الطائف، الضوء على الجوانب الثقافية في رحلة مليئة بالألوان والبهجة، يخوض فيها الزوار أنشطة ومحطات مختلفة لتجربة تسوق فريدة من نوعها، مع مجموعة متنوعة من المنتجات العضوية التقليدية والمحلية يدوية الصنع.

كما تمثل فعالية “زهى الطائف” نقطة التقاء للعائلة مع الطبيعة الساحرة في أجواء مفعمة بالمرح والسعادة، وجودة الإنتاج لأطيب وألذ أصناف الفواكه والخضروات، التي تعبر عن طبيعة هذه المدينة الساحرة، بما يميزها من مناخ وخصوبة ووفرة للإنتاج.

وقد تحولت الفعالية إلى وجهة يومية ونقطة جذب للسياح من داخل وخارج المنطقة، يعيش فيها الزائر تجربة التسوق الزراعي، والترفيهي، والتعليمي المناسب لجميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية، مع تهيئة البنية التحتية والمرافق والخدمات والتجهيزات في الموقع لتوفير الأجواء والتجارب المثالية، التي يبرز منها “سوق المزارعين”، “عربات الطعام”، “مقعد الفن”، “ورشة الطبخ للأطفال”، “ركن العصير”، “المرسم والعمل الحرفي”، “منتجات المزارعين”، “مخبز الحديقة”، “مأكولات الشارع”، وهي منصة جديدة لإثراء السياحة السعودية، وتوفير فرص متنوعة لدعم الأسر المنتجة، يُقدمون من خلالها أشهى أصناف الطعام والمشروبات المحلية، لتسهم في إضفاء الروح العائلية المميزة على المكان.

وللفن حضور في فعالية “زُهى الطائف” مع المرسم المثالي الاحترافي للأطفال بهدف التواصل مع الطبيعة، وتشجيع وإطلاق المواهب الفنية، بالإضافة إلى مشاركة إحدى الفرق الأوكرانية الشهيرة لتقديم عروضها الفنية المُبهرة للكبار والصغار بأزيائها وألوانها وتصاميمها المميزة والمبتكرة، بجانب الزوايا الفنية المنتشرة والتي يُقدَّم من خلالها الهواة أجمل اللوحات الغنائية.

كما وُفرت خرائط تعريفية للموقع وجدول مفصل للفعاليات، مع نشر اللوحات الإرشادية في النقاط الرئيسة بالموقع، وما يزيد عن 200 موقع مخصص لجلوس العائلات؛ لتوفير تجربة سلسة وممتعة، بالإضافة إلى توفير منصة إلكترونية خاصة للفعالية للحجز وشراء التذاكر واستعراض زخم وافر من المعلومات عن الفعالية.

يذكر أن برنامج “صيفنا على جوك” انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق “روح السعودية” (visitsaudi.com).