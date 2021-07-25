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منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة بثلاث طائرات مفخخة وصاروخ باليستي

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة بثلاث طائرات مفخخة وصاروخ باليستي

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منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة بثلاث طائرات مفخخة وصاروخ باليستي

منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة بثلاث طائرات مفخخة وصاروخ باليستي
http://almnatiq.net/?p=1007183
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أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيرة (مفخخة) وصاروخ باليستي بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة، مشيدا بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.
وأكد الأمين العام مجددا على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، معتبرا ذلك “جرائم حرب” ، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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