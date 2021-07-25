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استشاري: الوسواس القهري يصيب الأذكياء وأصحاب المهارات.. والسبب مجهول
http://almnatiq.net/?p=1007186
المناطق_ الرياض

أثبتت دراسات حديثة، أن «الوسواس القهري» مرض وراثي، ويُصاب به بنسبة كبيرة من  الأشخاص الأذكياء.

و قال الدكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي، إن «الوسواس القهري» نوع من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق والمخاوف، ويجعلك تتصرف إجباريًا مما يعيق الحياة اليومية للمصاب.

وأكد الطويرقي، أن هذا المرض يصيب أصحاب المواهب، خاصة العباقرة والأذكياء، وما زال السبب غامضًا في ذلك، إلا أن هناك عدة دراسات حديثة لتفسير أسباب «الوسواس القهري»، أفادت بأن الأم المصابة بهذا المرض تحاول دفع الطفل إلى السعي للكمال في كل شيء، كما تبيّن أن هناك أسبابًا وراثية لهذا المرض.

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