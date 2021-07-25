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طرق لخفض ضغط الدم بدون دواء

طرق لخفض ضغط الدم بدون دواء
http://almnatiq.net/?p=1007192
المناطق_ الرياض

قالت ماريا بويارينوفا، طبيبة القلب من المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير المعدية لمعهد ألماسوف الروسي، إن مشاكل ضغط الدم يمكن حلها بدون دواء.

وأشارت إلى أن أهم عامل يؤثر على ضغط الدم هو الوزن الزائد، مؤكدة أن البدانة تسفر عن تغيرات في عمل جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وإضافة إلى ذلك يؤثر الوزن الزائد سلبا على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

ولتخفيض الوزن من الضروري تقليل محتوى السعرات الحرارية في الطعام، وكذلك الحفاظ على توازن الماء في الجسم. وفي الوقت ذاته لم توص الطبيبة بالمبالغة في تناول الماء لمرضى ارتفاع ضغط الدم. ودققت أن المعدل اليومي يبلغ 1.8 لتر من السوائل في الشتاء و2.3 لتر في الصيف.

 ودعت الطبيبة إلى تقليل تناول الملح (لا أكثر من 5 جرامات يوميا)، مضيفة أنه من الممكن استبداله بتوابل أخرى مثل الكركم والثوم والهيل.

وشددت على أهمية التخلي عن تناول المنتجلات المخللة والسمك المدخن والسجق، داعية إلى استبعاد العصائر والحلويات والزبادي والخثارة من النظام الغذائي، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر، وفقا لروسيا اليوم.

 ذكرت أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، موضحة أنه بالرغم من ذلك فتدل المعلومات الأخيرة على أن القهوة تؤثر إيجابيا ولمدة طويلة على نظام القلب والأوعية الدموية.

وأوضت من يشرب القهوة دائما بقصر تناوله على كوب أو كوبين فقط في اليوم. وبدلا من القهوة يمكن تناول شاي الأعشاب والشاي الأحمر والهندباء أو الكاكاو أو الماء العادي.

وأضافت أن التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددة على أن شدة هذه التمارين لا يجب أن تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع وذلك بالإضافة إلى عدد من تمارين القوة.

وأشارت الأخصائية أيضا إلى أهمية النوم الصحي (8 ساعات على الأقل)، محثة على ضبط مستوى التوتر، وإلا فإن الدم مشبع بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

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