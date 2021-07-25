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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام

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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1007195
المناطق_واس

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.
وهيأت الرئاسة مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.
وتأتي هذه الجهود تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله – في العناية والحرص الكامل بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.

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