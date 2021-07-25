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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=1007199
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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين إثر قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي جبان يشكل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستقرارها، ويعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

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