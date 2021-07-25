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تعرف على طريقة تحضير مياه الشرب “القلوية” التي تحميك من الإصابة بـ 95% من جميع أنواع السرطانات

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تعرف على طريقة تحضير مياه الشرب “القلوية” التي تحميك من الإصابة بـ 95% من جميع أنواع السرطانات

تعرف على طريقة تحضير مياه الشرب “القلوية” التي تحميك من الإصابة بـ 95% من جميع أنواع السرطانات
http://almnatiq.net/?p=1007208
المناطق_ الرياض

كشف الدكتور أوتو واربرغ الحاصل على جائزة نوبل في “علم وظائف الأعضاء”، أن من 90% إلى 95% من جميع أنواع السرطان تحدث بسبب البيئة الحمضية، وهذا يعني أن السرطانات لا تعيش في البيئة القلوية، وأن السرطان لا يستطيع النمو أو البقاء في جسمك القلوي.

ويتميز الليمون الحامض بقدرته المذهلة على إحداث التوازن ما بين حموضة الجسم وقلويته، ومع أن طعم الليمون الحامض حمضي إلا أنه قلوي بالكامل وبناء على ذلك يستطيع الليمون الحامض جعل مستوى الـPH متوازناً. فهذه الفاكهة تحتوي على 22 خاصية مضادة للسرطان كما أنها تساعد على معالجة حالات عديدة بدءاً من رائحة الفم وصولاً إلى الكوليرا، بحسب العربية نت.

وإليكم فيما يلي طريقة سهلة لتحضير الماء القلوي للتمتع بصحة أفضل:

1- ثمرة من الليمون العضوي (ومن الضروري اختيار الليمون العضوي لخلوه من المبيدات الحشرية)

2- لتران من المياه النقية

3- ملعقة طعام من ملح الهيمالايا

4- قارورة زجاجية

وكل ما عليكم القيام به هو ملء القارورة بالماء ثم وضع شرائح الليمون والملح بها، ثم القيام بتغطيتها وتركها في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين 12 ساعة إلى 24 ساعة.

بعدها يكون الماء جاهزا، وينصح بتناول 3 أكواب من هذه المياه القلوية على معدة فارغة صباحا يوميا.

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