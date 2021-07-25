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أمطار رعدية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير،

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أمطار رعدية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير،

أمطار رعدية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير،
http://almnatiq.net/?p=1007212
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب بسرعة 12-28كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 25-10كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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