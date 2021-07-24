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“تعارفوا” يقيم ورشة “صغارنا قادة المستقبل”

“تعارفوا” يقيم ورشة “صغارنا قادة المستقبل”
http://almnatiq.net/?p=1007215
المناطق - الرياض

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان ” صغارنا قادة المستقبل” التي ستنطلق فعاليتها في مقر المركز في حي العقيق بمدينة الرياض يوم الأحد 22 من شهر ذي الحجة الجاري الموافق 1-8-2021 ولمدة أسبوعين من الأحد إلى الأربعاء.
وأوضحت مقدمة الورشة الأستاذة أروى الخميس الأكاديمية والمستشارة في الطفولة وصانعة برامج إبداعية للطفل أن الورشة تهدف إلى صقل شخصية الطفل وتنمية مهاراته بما يحقق مساهمته الفاعلة في المجتمع، واستثمار الوقت في حياته، بالاضافة إلى التأكيد على أهمية تكوينه لصدقات جديدة، وتعزيز جوانب التميز والموهبة والإبداع لديه.

وقالت الخميس إن من مميزات ورشة “صغارنا قادة المستقبل” إعداد ملف الإنجار اليومي الخاص بالطفل، وتنظيم رحلة للأطفال المشاركين في الورشة، وتقديم جلسات إرشادية للأسرة في نهاية البرنامج يتم من خلالها الاجابة على الاستفسارات.
وعن المرتكزات التي تقوم عليها الورشة قالت الأستاذة أروى الخميس يأتي في مقدمة ذلك المهارات، التعليم، القيم، التعليم بالترفيه، رياضة وصحة، تعلم لغة، فنون وإبداع، الشيف الصغير، جراءة والخطابة ورحلات في مدينتي.

من جانبها أوضحت الدكتورة نجوى الثقفي المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري إن تنظيم الورشة يأتي امتدادا لتحقيق شعار المركز “جودة الحياة في أسرة سعيدة” وأن هذه الورشة الموجهة مباشرة “للطفل”قائمة على أسس علمية ومهنية تساعد في التعرف على نقاط القوة في شخصية الطفل وتدعمها وتعمل كذلك على التخلص من نقاط الضعف.
وأضافت الدكتورة نجوى الثقفي أن توقيت إقامة ورشة “صغارنا قادة المستقبل” يأتي بعد التمتع بالإجازة الصيفية وأيضا في ظل ظروف جائحة “كورونا” التي ألقت بظلالها على الأسر والمجتمعات، الأمر الذي يعطي أبعادا مهما في مساندة الأسرة في دورها في التربية والتنشئة الاجتماعية من خلال مفردات الورشة ومحاورها وركائزها، حيث تغطي الورشة جوانب مهمة في بناء شخصية الطفل وغرس القيم وتنمية المهارات.
رابط التسجيل:
https://forms.gle/tRyzaVNd4t7BmzCD7
وللاستفسار جوال 0550962391 -0504414082-0112231396

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