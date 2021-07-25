احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يوجه لدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا
أبرز المواد
 الحفناوي يحصل على أول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو
الرياضة
 الولايات المتحدة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا والعودة إلى ارتداء الكمامات
أبرز المواد
 الأرصاد” تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
منطقة المدينة المنورة
 أكثر المتضررين من كورونا: الولايات المتحدة أولا والبرازيل ثانيا
أبرز المواد
 “تعارفوا” يقيم ورشة “صغارنا قادة المستقبل”
منطقة الرياض
 أمطار رعدية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير،
أبرز المواد
 تعرف على طريقة تحضير مياه الشرب “القلوية” التي تحميك من الإصابة بـ 95% من جميع أنواع السرطانات
أبرز المواد
 لماذا تعتبر التمارين مهمة لأصحاب أمراض الكلى المزمنة؟
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يرعى مراسم تعويم سفينة جلالة الملك “جازان”
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة
أبرز المواد
 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يوجه لدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا

خادم الحرمين الشريفين يوجه لدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا

أبرز المواد
الحفناوي يحصل على أول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو

الحفناوي يحصل على أول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو

الرياضة
الولايات المتحدة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا والعودة إلى ارتداء الكمامات

الولايات المتحدة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا والعودة إلى ارتداء الكمامات

أبرز المواد
الأرصاد” تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

الأرصاد” تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

منطقة المدينة المنورة

أكثر المتضررين من كورونا: الولايات المتحدة أولا والبرازيل ثانيا

أكثر المتضررين من كورونا: الولايات المتحدة أولا والبرازيل ثانيا
http://almnatiq.net/?p=1007218
المناطق - الرياض

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 193.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 193.633.246، وإجمالي الوفيات 4.151.311.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ610834 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.427.939.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ549448 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.670.534.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420016، وإجمالي إصابات 31.332.159.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ237954 وإجمالي إصابات 2.726.160.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 150583، وإجمالي إصابات 6.025.698.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129416، وإجمالي إصابات 5.694.163.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127942 وإجمالي إصابات 4.312.673.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 118538، وإجمالي إصابات 4.716.798.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111800، وإجمالي إصابات 6.041.146.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يوجه لدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا

خادم الحرمين الشريفين يوجه لدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا
الولايات المتحدة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا والعودة إلى ارتداء الكمامات

الولايات المتحدة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا والعودة إلى ارتداء الكمامات
أمطار رعدية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير،

أمطار رعدية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير،

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*