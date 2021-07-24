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الحفناوي يحصل على أول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو

الحفناوي يحصل على أول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو
http://almnatiq.net/?p=1007228
المناطق - رويترز

حقق التونسي، أحمد الحفناوي، مفاجأة كبيرة في أول أيام ميداليات السباحة في أولمبياد طوكيو، وفاز بذهبية سباق 400 متر حرة، اليوم الأحد.

وكان السباح التونسي البالغ عمره 18 عاما، الأبطأ بين المتأهلين إلى النهائي، وبدأ السباق في الحارة الأخيرة، لكنه تألق في الأمتار الأخيرة وتفوق على الأسترالي جاك ماكلوجلين، لينتزع الذهبية بزمن ثلاث دقائق و43.36 ثانية، فيما حصل الأمريكي كيران سميث على البرونزية.

وهذه ثاني ميدالية لتونس في أولمبياد طوكيو، بعد تتويج محمد خليل الجندوبي، أمس السبت، بفضية وزن تحت 58 كلغ في رياضة التايكواندو.

كما أن هذه هي الذهبية الخامسة لتونس في تاريخها في الأولمبياد، لكنها الثالثة في السباحة، وكان الحفناوي مذهولا بعد الأداء الذي قدمه.

وقال: “لا أصدق. إنه حلم وأصبح حقيقة. هذا رائع. كان سباقي الأفضل على الإطلاق”.

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