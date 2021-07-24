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المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1007234
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير – بمشيئة الله – لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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