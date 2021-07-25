إعصار يصيب مدينة شنغهاي الصينية بالشلل

المناطق - وكالات

ألغى المركز التجاري الصيني، شنغهاي، والمناطق الساحلية المجاورة له، جميع الرحلات الجوية، وقام بإبطاء أو وقف قطارات الأنفاق، وإغلاق المتاجر، قبل الاجتياح المتوقع لإعصار شرق البلاد.

ومن المقرر أن يجتاح الإعصار إقليم تشجيانغ الواقع على الساحل الشرقي، في الوقت الذي لا يزال فيه وسط الصين يواجه فيضانات قياسية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وانقطاع الكهرباء وتشريد أكثر من مليون شخص.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن سرعة الرياح في الإعصار بلغت 38 مترا في الثانية. وطبقا لحسابات رويترز فإن ذلك يعادل نحو 137 كيلومترا في الساعة.

وتسببت الفيضانات في مدينة تشنغتشو بوسط الصين الأسبوع الماضي في مقتل 12 شخصا، بعد أن حاصرتهم المياه في شبكة مترو الأنفاق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شنغهاي ديزني لاند ستغلق أبوابها يومي الأحد والاثنين بسبب الطقس، بينما قام ميناء يانغشان بالمدينة بإجلاء مئات السفن.