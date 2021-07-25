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الكأس الذهبية.. الضيفة قطر تبلغ نصف النهائي بعد الفوز على السلفادور

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الكأس الذهبية.. الضيفة قطر تبلغ نصف النهائي بعد الفوز على السلفادور

الكأس الذهبية.. الضيفة قطر تبلغ نصف النهائي بعد الفوز على السلفادور
http://almnatiq.net/?p=1007246
المناطق - وكالات

واصلت قطر، المشاركة ببطاقة دعوة، نتائجها الجيدة في الكأس الذهبية لمنطقة “كونكاكاف” في كرة القدم، بتأهلها إلى الدور نصف النهائي، إثر فوزها على السلفادور 3-2، اليوم الأحد.

وحسم المنتخب القطري، الذي يشارك في الكأس الذهبية في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد “الكونكاكاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، المباراة بنتيجة 3-2.

وسجل ثلاثية العنابي القطري، المعز علي (هدفين) في الدقيقتين 2 و55، وعبد العزيز حاتم، في الدقيقة 8، بينما تكفل خواكين ريفاس، بتسجل ثنائية لسلفادور، في الدقيقتين 63، و66.

وتلتقي قطر في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة وجامايكا المقررة غدا الاثنين.

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