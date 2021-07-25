احدث الأخبار

الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي
دولي
 محافظ ينبع يتفقد ميدانياً فعاليات المنطقة التاريخية
منطقة المدينة المنورة
 جبال شدا وكهوف الباحة.. تجذب محبي الاستكشاف والمغامرة في “صيف السعودية”
منطقة الباحة
 ذوو متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
محليات
 الكأس الذهبية.. الضيفة قطر تبلغ نصف النهائي بعد الفوز على السلفادور
أبرز المواد
 إعصار يصيب مدينة شنغهاي الصينية بالشلل
أبرز المواد
 مصادر: تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل
أبرز المواد
 أستراليا تتوجه لفرض عزل عام أطول بعد زيادة تفشي كورونا
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير
منطقة عسير
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم عاجل لماليزيا بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا
أبرز المواد
 الحفناوي يحصل على أول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو
الرياضة
الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي

الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي

دولي
محافظ ينبع يتفقد ميدانياً فعاليات المنطقة التاريخية

محافظ ينبع يتفقد ميدانياً فعاليات المنطقة التاريخية

منطقة المدينة المنورة
جبال شدا وكهوف الباحة.. تجذب محبي الاستكشاف والمغامرة في “صيف السعودية”

جبال شدا وكهوف الباحة.. تجذب محبي الاستكشاف والمغامرة في “صيف السعودية”

منطقة الباحة
ذوو متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة

ذوو متوفى يعتدون على 3 أطباء بمستشفى في مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=1007249
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج وياه، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج وياه، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

روابط ذات صلة

مصادر: تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل

مصادر: تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل
خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم عاجل لماليزيا بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا

خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم عاجل لماليزيا بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا
أمطار رعدية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير،

أمطار رعدية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير،

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*