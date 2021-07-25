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محافظ ينبع يتفقد ميدانياً فعاليات المنطقة التاريخية

محافظ ينبع يتفقد ميدانياً فعاليات المنطقة التاريخية

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محافظ ينبع يتفقد ميدانياً فعاليات المنطقة التاريخية

محافظ ينبع يتفقد ميدانياً فعاليات المنطقة التاريخية
http://almnatiq.net/?p=1007260

تفقد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أمس، فعاليات المنطقة التاريخية التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة.
واطلع السحيمي خلال الجولة على عددٍ من الفعاليات المتنوعة تضمنت العروض الشعبية والحرف اليدوية، والرسم الحر، والفنون التشكيلية، والألعاب الشعبية المتنوعة التي تزخر بها المحافظة، مبدياً إعجابه بما شاهده من تنظيم وفعاليات متعددة.
وأكد أن اختيار إقامة فعاليات تاريخية بينبع يعود بسبب توافد السياح من جميع المناطق المجاورة للمحافظة، باعتبارها من أجمل المناطق التي تتمتع باعتدال المناخ، والشواطئ الرائعة، والمياه الفيروزية الهادئة، ورمالها الناعمة.

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