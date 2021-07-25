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الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي

الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي

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الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي

الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=1007264
المناطق - واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الجنوبية للمملكة، وصاروخاً بالستياً تجاه جازان.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: “إن مثل هذه الممارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف المدنيين تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها”.
وجددت التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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