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دراسة تساعد في تحديد نسبة سكر الدم من خلال قراءة الكف

دراسة تساعد في تحديد نسبة سكر الدم من خلال قراءة الكف
http://almnatiq.net/?p=1007267
المناطق - وكالات

خلصت دراسة أعدها أخصائيو العيادة الطبية البريطانية ونشرت نتائجها صحيفة “ديلي إكسبريس”، إلى أنه يمكن التعرف على مستويات السكر الخطيرة في الدم من خلال قراءة راحة الكف.

وأشارت الدراسة إلى أن “متلازمة الذراع المصابة بداء السكري والمعروفة أيضا باعتلال مفصل الركبة السكري، تحدث بسبب عدم كفاية التحكم بنسبة السكر في الدم”.

وأضافت: “ووفقا للأطباء، فإن متلازمة اليد الصلبة السكرية هي اضطراب جلدي يتميز بمحدودية حركة مفاصل اليدين والأصابع”.

وتابعت: “وخلصت الدراسة إلى أنه مع المرض، يحدث تصلب في الأصابع أولا وخاصة في الخنصر، ولكن بمرور الوقت يمكن للتصلب أن يغطي اليد بأكملها، حيث يلاحظ أن جلدها سميك أو حتى شمعي”.

وختمت الصحيفة استنادا إلى الدراسة إلى أنه “لتحديد المرض عليك ضم راحة يدك، وفي حال إصابتك بهذه المتلازمة فلن تلامس الأصابع كفك وفي هذه الحالة عليك استشارة طبيب مختص”.

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