234 جولة رقابية على منافذ البيع بمدينة نجران

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نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، 234 جولة رقابية على منافذ البيع بحي أبا السعود والخالدية بمدينة نجران، للكشف عن الممارسات الغير نظامية والمخالفات التجارية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 15 مخالفة لأنظمة البيع متنوعة النشاط، تراوحت ما بين عدم تقيد بملصقات تحديد الأسعار، ومخالفات أخرى متنوعة شملت عدم التقيد بأنظمة البيع، مبينة بأنه جاري التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح وتنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين.