احدث الأخبار

عمره 150 مليون عام.. اكتشاف “جد” تماسيح العصر الحديث
أبرز المواد
 مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده
أبرز المواد
 للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا
أبرز المواد
 الكاظمي: العراق لا يحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية
أبرز المواد
 “ديوان المظالم” يطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية
أبرز المواد
 المسجد النبوي.. نظام صوتي إلكتروني دقيق متطور وجودة عالمية عالية
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يوليو
أبرز المواد
 عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
أبرز المواد
 234 جولة رقابية على منافذ البيع بمدينة نجران
منطقة نجران
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 دراسة تساعد في تحديد نسبة سكر الدم من خلال قراءة الكف
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي
دولي
عمره 150 مليون عام.. اكتشاف “جد” تماسيح العصر الحديث

عمره 150 مليون عام.. اكتشاف “جد” تماسيح العصر الحديث

أبرز المواد
مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده

مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده

أبرز المواد
للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا

للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا

أبرز المواد
الكاظمي: العراق لا يحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية

الكاظمي: العراق لا يحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية

أبرز المواد

“الصندوق العقاري” يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يوليو

“الصندوق العقاري” يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يوليو
http://almnatiq.net/?p=1007278
المناطق - الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 734 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو من العام الجاري 2021م.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يوليو الجاري، تجاوزت 29.6 مليار ريال.
وبين أن برنامج القرض العقاري المدعُوم يُمكن مستفيدي برنامج “سكني” من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن “سكني” بشكل شهري بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن 70% نهاية 2030م.
وأكد بن ماضي على دور الصندوق التكاملي مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المواطنين ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة تُمكنهم من تملك المسكن الملائم لتطلعاتهم، لافتاً إلى أن مبالغ الدعم السكني تُودع كل يوم (24) من كل شهر ميلادي.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات “القرض المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق wwwredf.gov.sa.
ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

روابط ذات صلة

عمره 150 مليون عام.. اكتشاف “جد” تماسيح العصر الحديث

عمره 150 مليون عام.. اكتشاف “جد” تماسيح العصر الحديث
مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده

مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده
للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا

للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*