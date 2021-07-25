احدث الأخبار

مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده
أبرز المواد
 للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا
أبرز المواد
 الكاظمي: العراق لا يحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية
أبرز المواد
 “ديوان المظالم” يطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية
أبرز المواد
 المسجد النبوي.. نظام صوتي إلكتروني دقيق متطور وجودة عالمية عالية
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يوليو
أبرز المواد
 عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
أبرز المواد
 234 جولة رقابية على منافذ البيع بمدينة نجران
منطقة نجران
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 دراسة تساعد في تحديد نسبة سكر الدم من خلال قراءة الكف
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي
دولي
 محافظ ينبع يتفقد ميدانياً فعاليات المنطقة التاريخية
منطقة المدينة المنورة
مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده

مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده

أبرز المواد
للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا

للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا

أبرز المواد
الكاظمي: العراق لا يحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية

الكاظمي: العراق لا يحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية

أبرز المواد
“ديوان المظالم” يطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية

“ديوان المظالم” يطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية

أبرز المواد

مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده

مانشستر يونايتد يتفاوض مع بوغبا بشأن تجديد عقده
http://almnatiq.net/?p=1007286
المناطق - وكالات

قال أوليجونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، إن ناديه لا يزال يتفاوض مع لاعب الوسط بول بوغبا بشأن تجديد عقده.

وارتبط بوغبا (28 عاما) المتوج بكأس العالم مع فرنسا، بشكل متكرر بالرحيل عن أولد ترافورد منذ عودته للنادي الإنجليزي قادما من يوفنتوس في 2016 مقابل صفقة قياسية عالمية آنذاك بلغت قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني (122.34 مليون دولار).

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بوغبا الذي دخل العام الأخير من عقده مع يونايتد.

وقال سولشار بعد الخسارة 4-2 أمام كوينز بارك رينجرز وديا: “توجد دائما تكهنات بشأن بول ودائما الأندية مهتمة بالتعاقد معه. رأينا بول في أفضل حالاته، ويعرف ما نشعر به نحوه”.

وأضاف: “لقد استمتعت بعملي معه وأتمنى مواصلة العمل سويا. كل ما سمعته منه أنه يتطلع للموسم الجديد”.

وشارك بوغبا في 42 مباراة مع يونايتد في كافة المسابقات الموسم الماضي، حيث احتل الفريق المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي البطل، بينما بلغ الفريق نهائي الدوري الأوروبي أيضا لكنه خسر من فياريال الإسباني.

وفي وقت سابق اليوم، وقع سولشار عقدا جديدا يبقيه في يونايتد على الأقل حتى 2024، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ويستضيف يونايتد فريق ليدز يونايتد في أولى مباريات الفريقين بالموسم الجديد للدوري الممتاز في 14 أغسطس اب المقبل.

روابط ذات صلة

للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا

للمرة الثانية في أسبوع.. الفيضانات المدمرة تجتاح بلجيكا
الكاظمي: العراق لا يحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية

الكاظمي: العراق لا يحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية
“ديوان المظالم” يطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية

“ديوان المظالم” يطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*