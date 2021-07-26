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اكتشاف سلالة جديدة من كورونا .. تجعل اللقاحات أقل فعالية

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا .. تجعل اللقاحات أقل فعالية

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اكتشاف سلالة جديدة من كورونا .. تجعل اللقاحات أقل فعالية

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا .. تجعل اللقاحات أقل فعالية
http://almnatiq.net/?p=1007290
المناطق - وكالات

أعلن خبراء في وكالة الصحة العامة بإنجلترا، الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن خبراء الوكالة قولهم، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة تجعل اللقاحات أقل فعالية.

وأضاف الخبراء أن معظم الحالات المصابة بالسلالة الجديدة، مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن خبراء وكالة الصحة العامة، يجرون اختبارات لفهم تأثير الطفرات على الفيروس بشكل أفضل.

وبحسب الوكالة، فإن 16 شخصا أصيبوا بالمتحور الجديد B.1.621 في بريطانيا، علما أن معظم الحالات ذات صلة بالسفر للخارج.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل على انتقال السلالة الجديدة بين المواطنين في بريطانيا، أو كونها أشد خطورة من السلالات المكتشفة سابقا.

وشددت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في بريطانيا، جيني هاريز، على أهمية التطعيم في مواجهة كورونا والمتغيرات الناشئة عنه.

ورفعت إنجلترا تقريبا هذا الأسبوع كل القيود الصحّية المرتبطة بكوفيد-19، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين.

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