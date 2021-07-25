ضبط موقع مخالف في جدة لتصنيع الخمور وإتلاف 22 برميلا

المناطق - جدة

تمكنت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة بمشاركة الجهات الأمنية من ضبط معملاً لتصنيع الخمور يحتوي على كمية كبيرة من المسكر داخل إحدى “الأحواش” المخالفة بحي “مريخ” حيث جرى إتلاف 1650 لتر من الخمور

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراني أن الفرق البلدية شاركت في مداهمة إحدى المواقع المخالفة بالنطاق والتي تحتوي على مصنع للخمور مجهز بـ عدد من البراميل (22) برميلاً بـ إجمالي 1650 لتر خمور تحت التصنيع ومواقد وأسطوانات للغاز ومواد مختلفة تستخدم في عملية التصنيع.

وتأتي الحملة المشتركة ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمتابعة كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية