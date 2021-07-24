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لجنة الثقافة والفنون بالقريات تستضيف مسرحية شباب في ورطة

لجنة الثقافة والفنون بالقريات تستضيف مسرحية شباب في ورطة

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لجنة الثقافة والفنون بالقريات تستضيف مسرحية شباب في ورطة

لجنة الثقافة والفنون بالقريات تستضيف مسرحية شباب في ورطة
http://almnatiq.net/?p=1007316
المناطق - الجوف

بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الجوف الأستاذ خالد العيسى ومدير مركز التنمية الإجتماعية بمحافظة القريات الأستاذ سالم الشراري ووسط اجراءات احترازية وتنظيمية استضافت لجنة الثقافة والفنون بالقريات بالشراكة مع مركز التنمية الإجتماعية بالقريات
مسرحية شباب في ورطة في مركز التنمية الاجتماعية القريات، من تأليف محمد العفر وإخراج عبدالقادر المرعي .
وناقشت المسرحية التي شارك في تمثليها محمد العفر وعبدالقادر المرعي ونضال الدريويش وعبدالعزيز الصخري وأحمد الدهام وحسن المعيرفي، ناقشت في ثلاث فصول مواضيع اجتماعية بقالب كوميدي، حول التعصب الرياضي والصداقة والمسئولية لدى الشباب.
وشهدت المسرحية تفاعل الحضور من الجماهير التي شاركوا في متابعة فصول المسرحية.
كما شمل المسرحية معرض فن تشكيلي مصاحب بمشاركة فنانين وفنانات من خلال لوحات مميزة .. وقال رئيس لجنة الثقافة والفنون بالقريات الأستاذ أحمد الشراري أن إقامت مسرحية شباب في ورطة بالقريات هي بداية عودة المسرحيات في محافظة القريات بعد غياب طويل وتأتي هذه المسرحية ضمن تنوع الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالثقافة والفنون وأن القادم أجمل لتنوع الفعاليات ومثل هذه الأنشطة والبرامج جاءت بدعم مستمر من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة وسعادة محافظ القريات الأستاذ عبدالله بن صالح الجاسر والأستاذ خالد العيسى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف والقادم أجمل بإذن الله لأهلنا في القريات والقرى التابعه لها .

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