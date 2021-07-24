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1235 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة الشرقية

1235 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة الشرقية

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1235 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة الشرقية

1235 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1007319
المناطق - الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس, 1235 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، ورصد 45 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق “توكلنا”.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق “توكلنا” ومبادرة “ممتثل”، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.

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