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المناطق - الرياض

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=1007333

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي “
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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