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ولي العهد يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو

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ولي العهد يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو

ولي العهد يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو
http://almnatiq.net/?p=1007363
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

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