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خادم الحرمين الشريفين يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو

خادم الحرمين الشريفين يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو

أبرز المواد
ولي العهد يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو

ولي العهد يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو

خادم الحرمين الشريفين يهنئ فخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو
http://almnatiq.net/?p=1007365
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو.
وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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