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جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة

جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة

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جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة

جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=1007367
المناطق_واس

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الثلاثاء المقبل، في استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443 هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.
وتشمل الدبلومات المتاحة للتسجيل دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، فيما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، إضافة إلى علوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط الآتي : edugate.nu.edu.sa.

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