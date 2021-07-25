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أمانة الطائف تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة رقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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أمانة الطائف تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة رقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمانة الطائف تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة رقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1007371
المناطق_واس

دعمت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف أعمال الرقابة البلدية على المرافق الغذائية والتجارية بجولات مكثفة تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات والمعروضات، إذ نفذت فرق الإدارة أكثر من 3000 جولة رقابية بنطاق البلديات الفرعية.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن فرق الإدارة دعمت جهود البلديات الفرعية بالجولات التي شملت جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، ونظافة بيئة التحضير مع امتثال الأنشطة بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشملت الجولات الرقابية أرجاء المحافظة والمواقع السياحية في الهدا والشفا، ومواقيت الحج والعمرة ( قرن المنازل، ووادي محرم)، وغرب وشرق وجنوب الطائف والسيل الصغير والكبير، ضمن خطط الأمانة للرقابة الصحية المكثفة .
وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 60 تجاوزاً صحيًا بأنشطة غذائية مختلفة وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما تم إدرجهم ضمن برنامج جولات المتابعة للبلدية الفرعية المختصة لضمان التزامها بتصحيح المخالفات .

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