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شرطة منطقة الرياض: الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود يترصدون لعملاء البنوك ويعتدون عليهم ويسلبون ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض

شرطة منطقة الرياض: الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود يترصدون لعملاء البنوك ويعتدون عليهم ويسلبون ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض

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شرطة منطقة الرياض: الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود يترصدون لعملاء البنوك ويعتدون عليهم ويسلبون ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض

شرطة منطقة الرياض: الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود يترصدون لعملاء البنوك ويعتدون عليهم ويسلبون ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض
http://almnatiq.net/?p=1007374
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمتين تمثلت في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة (370,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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