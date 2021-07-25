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متحدث الصحة: المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر .. ونهيب بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة

متحدث الصحة: المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر .. ونهيب بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة

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متحدث الصحة: المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر .. ونهيب بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة

متحدث الصحة: المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر .. ونهيب بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة
http://almnatiq.net/?p=1007377
المناطق_واس

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة حققت نجاحات في الخطة الصحية -ولله الحمد- خلال موسم حج هذا العام،
وكانت محل إشادة عالمية، مؤكداً أن المنحنى الوبائي في المملكة الآن ثابت ومستقر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, حيث أبان أن المتحورات المثيرة للقلق هي أربعة: ( ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا) والذي يعد هو الأكثر أهمية وإثارة للقلق وذلك لثلاث عوامل رئيسة أولها أنه الأكثر انتشارا بثلاثة أضعاف سرعة من نمط فيروس كورونا كوفيد 19 الذي ظهر، وأن هناك دراسات أكدت أن شدة المرض فيه أعلى، وللوقاية منه يجب أخذ جرعتين من اللقاح.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول في العالم سجلت إصابات كثيرة بالمتحور دلتا تجاوزت الـ 50% وقد تصل إلى 80% واهاب المتحدث الرسمي لوزارة
الصحة بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة.
وحول مستجدات اللقاح بين العبدالعالي أن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد-19 في المملكة وصلت حتى هذا اليوم إلى 24369731 جرعة معطاة، في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركز، مشيراً إلى أننا عدنا في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة.
ولفت الانتباه إلى أن مراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة تشهد إقبالا واسعا مما يعكس الوعي حول اللقاحات ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة.
وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه جرى تسجيل 1194 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (518143) حالة، من بينها (10847) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1408) حالات حرجة, مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (499129) حالة بإضافة (1164) حالة تعاف جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (8167) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة – رحمهم الله جميعاً-.

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