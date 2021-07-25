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العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 4,927 مستفيداً خلال أسبوع

العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 4,927 مستفيداً خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1007381
المناطق_واس

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 4,927 مستفيدا، وذلك خلال المدة من 1 حتى 7 يوليو 2021م.?وراجع عيادة الأمراض الوبائية 734 مستفيدا، وقسم الطوارئ 1,912 مراجعا، فيما استقبلت عيادة الباطنية 677 فردا، وعيادة الأطفال 182 فردا، وقسم الصحة الإنجابية 215 مستفيدا، وعيادة التغذية العلاجية 76 فردا، وعيادة التحصين 9 أشخاص، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 911 فردا، وقسم علاج الإصابات 204 أشخاص ، وراجع عيادة الإحالة الطبية 7 أشخاص.
وفي مجال الخدمات المرافقة أجري الفحص المخبري لـ 3,135 مريضا، وصُرفت الأدوية لـ 2,723 مراجعا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,408 أشخاص، فيما راجع قسم نقل الدم مستفيدين اثنين، وراجع قسم التوليد 15 حالة، فيما استقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين.

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