مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 17,194 مستفيدا خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

المناطق_واس

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 17,194مستفيدا خلال الفترة من 1 حتى 7 يوليو 2021م.

وجرى فرز 2,141 طفلا، وتقديم العلاج لـ 727 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 706 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 429 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 1,060 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 405 مراجعات، فيما حصلت 2.141 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 8,852 مراجعة من أنشطة التوعية و 733 من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.