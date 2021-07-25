مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة. وجرى خلال الفترة من 1 حتى 7 يوليو 2021م في محافظة حجة ضخ 380,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 664,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 50 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وجرى في محافظة صعدة ضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20,000 فرد.