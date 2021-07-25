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أمير تبوك يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

أمير تبوك يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

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أمير تبوك يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

أمير تبوك يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان
http://almnatiq.net/?p=1007393
المناطق_تبوك

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان رحمه الله جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه سموه بابن الفقيد فهد بن ثنيان الثنيان وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب أبن الفقيد فهد الثنيان باسمه وكافة أسرة الثنيان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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