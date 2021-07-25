وزارة الرياضة تُعلن البدء في بيع تذاكر سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1”

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أعلنت وزارة الرياضة، وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الأحد 25 يوليو 2021م، طرح تذاكر حضور سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1″، إحدى جولات سباقات الفورمولا1 لهذا العام 2021م، والذي سيقام في المملكة العربية السعودية لأول مرة، خلال الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل، على كورنيش مدينة جدة.

وتقرر طرح 40% من التذاكر الخاصة بحضور السباق المرتقب، على أن تكون هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل، وفق التحديثات التي ترد للجنة المنظمة للسباق من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا covid 19، وذلك حرصاً على مراعاة جميع معايير الصحة والسلامة لجميع الجماهير والسائقين والإداريين والمشاركين، فيما سيكون حجز وبيع التذاكر الخاصة بالسباق متاحاً الآن عبر الموقع الإلكتروني التالي:

‏www.saudiarabiangp.com.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في تصريح صحفي: “نسعد اليوم بإعلان طرح تذاكر حضور سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1″، والذي تستضيفه بلادنا الغالية في ديسمبر المقبل على كورنيش جدة، هذا السباق المنتظر والذي لم يكن ليقام في وطننا الغالي ولأول مرة لولا الله ثم الدعم الكبير والمتواصل الذي نحظى به في القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -، والدعم والمتابعة الكبيران اللذان يوليهما سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – أيده الله – لكافة الأحداث والفعاليات العالمية التي تنظمها بلادنا، وتذليل كل الصعاب في سبيل تنظيم حدث رياضي عالمي، وإظهاره للعالم أجمع في أبهى صورة”.

وأضاف سموه: “سنبرهن للعالم أجمع – بإذن الله – وبقيادة طموحة، أن المملكة العربية السعودية باتت موطناً استثنائياً لسلسلة السباقات الأعرق في العالم، ونتطلّع إلى تقديم سباق لا يُنسى لجميع محبي وعشاق رياضة المحركات، سواء من سيشاهد عبر الحلبة أو خلف الشاشات”.

وتُتيح جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 للمشجعين، 3 أنواع من التذاكر خلال أيام السباق الثلاثة، وهي: نادي البادوك، الضيافة الراقية، والمنصات الرئيسة، على أن يبدأ سعر تذاكر المنصة الرئيسة من 1800 ريال سعودي للحزمة الكاملة، حيث سيستمتع حاملو التذاكر بالإطلالة المميزة على خط البداية والنهاية، والمنطقة فائقة السرعة في القسم الأخير من الحلبة عند المنعطفين 26 و27، إذ تتخطى سرعة السيارات عند المنعطفين حاجز الـ 322 كلم/ساعة.

كما يمكن لمشجعي الفورمولا1 زيارة نادي البادوك، للاستمتاع بنهاية أسبوع في حلبة كورنيش جدة في مبنى مرائب الصيانة والفرق، ويستطيع حاملو تذاكر نادي البادوك مشاهدة السائقين وأساطير الفورمولا1 من جهة، ومشاهدة منطقة الصيانة وشبكة الانطلاق، وكذلك حصص التجارب والسباق من جهة أخرى، وسيتمكن حاملو التذاكر من متابعة بطولة العالم للفورمولا1، مع عدد من النشاطات الترفيهية والمهرجانات وحفلات الموسيقى المصاحبة، والتي ستُقام حول الحلبة، وفي منطقة المشجعين طوال نهاية الأسبوع بشكل مباشر.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بإعلان طرح بيع التذاكر، وقال: “نسجّل اليوم خطوة جديدة في طريقنا نحو استضافة أول سباق فورمولا1 في المملكة العربية السعودية، حيث ندخل أكثر المراحل تشويقًا لاستضافة قِمة رياضة المحركات في جدة، خلال ديسمبر 2021م، وننتظر أن نعيش تجربة سباق رائع في أحدث وأسرع وأطول حلبة شوارع في الفورمولا1، إضافة إلى مختلف أنواع الترفيه على مدى ثلاثة أيام خارج الحلبة”.

من جهة أخرى، أطلقت اللجنة المنظمة للسباق شعار جائزة السعودية الكبرى المُلهم “نسابق المستقبل”، والذي أطلق بالتزامن مع طرح التذاكر للبيع، وتم اختيار هذا الشعار لإظهار الرابط المتين بين قِمة رياضة المحركات، وثقافة وإرث وضيافة المملكة العربية السعودية، التي من شأنها المساهمة في تعزيز وبناء مستقبل رائد، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير قدرات الشباب والشابات في هذا الوطن الغالي.

يذكر أن وزارة الرياضة قد أعلنت في الخامس من نوفمبر 2020م، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله -، استضافة المملكة لسباق “فورمولا1 السعودية” للسيارات، في إطار شراكة تمتد 15 سنة مقبلة مع الفورمولا1، والتي تأتي بعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل دعم غير محدود يحظى به القطاع الرياضي، من قبل سمو ولي العهد – حفظه الله -، وبما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي، بأعلى معايير جودة الحياة.